Пьяный житель Подмосковья задушил возлюбленную ногой и утром вызвал ей скорую

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 48 0

Чтобы тело сожительницы не мешало спать, убийца-алкоголик перенес его с дивана в ванну. Утром очень удивился трупу.

Пьяный житель Подмосковья задушил возлюбленную ногой и утром вызвал ей скорую

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Пьяный житель города Воскресенска в Московской области задушил возлюбленную ногой, а утром вызвал ей скорую. Подробности убийства стали известны 5-tv.ru.

Преступление произошло вечером 6 июня. 27-летний мужчина вернулся домой очень пьяным, что привело в негодование его 29-летнюю девушку. Она устроила скандал, который быстро перерос в драку. Ее сожитель ранее был неоднократно судим и красавицу не пощадил — бил руками и ногами по телу и голове.

После избиения рецидивист бросил девушку на диван и наступил ей ногой на горло. Вскоре несчастная задохнулась. В какой-то момент убийца понял, что устал стоять на чужой шее, и решил лечь спать на том самом диване. Только перед этим перенес тело жертвы в ванну, чтобы не мешало.

Проснувшись в шесть часов утра, мужчина направился в ванную комнату и наткнулся там на труп возлюбленной. По всей видимости, он очень этому удивился — поскольку вызвал скорую и сел ждать медиков.

Вскрытие показало, что перед смертью девушку сильно избили. По всему телу, включая голову, остались следы кровоподтеков, диагностирован перелом ребра и разрыв печени.

Что касается убийцы, он сдался сам спустя примерно полдня — пришел в полицию с повинной вечером 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный отец пытался зарезать пятилетнего сына в Петропавловске-Камчатском. Мальчик чудом смог отбиться от разъяренного родителя, получив лишь порезы на груди и плечах.

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