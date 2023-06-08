Пьяный житель Подмосковья задушил возлюбленную ногой и утром вызвал ей скорую

Пьяный житель города Воскресенска в Московской области задушил возлюбленную ногой, а утром вызвал ей скорую. Подробности убийства стали известны 5-tv.ru.

Преступление произошло вечером 6 июня. 27-летний мужчина вернулся домой очень пьяным, что привело в негодование его 29-летнюю девушку. Она устроила скандал, который быстро перерос в драку. Ее сожитель ранее был неоднократно судим и красавицу не пощадил — бил руками и ногами по телу и голове.

После избиения рецидивист бросил девушку на диван и наступил ей ногой на горло. Вскоре несчастная задохнулась. В какой-то момент убийца понял, что устал стоять на чужой шее, и решил лечь спать на том самом диване. Только перед этим перенес тело жертвы в ванну, чтобы не мешало.

Проснувшись в шесть часов утра, мужчина направился в ванную комнату и наткнулся там на труп возлюбленной. По всей видимости, он очень этому удивился — поскольку вызвал скорую и сел ждать медиков.

Вскрытие показало, что перед смертью девушку сильно избили. По всему телу, включая голову, остались следы кровоподтеков, диагностирован перелом ребра и разрыв печени.

Что касается убийцы, он сдался сам спустя примерно полдня — пришел в полицию с повинной вечером 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный отец пытался зарезать пятилетнего сына в Петропавловске-Камчатском. Мальчик чудом смог отбиться от разъяренного родителя, получив лишь порезы на груди и плечах.