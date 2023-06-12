СК РФ возбудил дело после убийства депутата из Югры в Новой Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова 35 0

Тело Александра Колодича нашли в подвале частного дома. Кто мог его убить?

СК РФ возбудил дело после убийства депутата из Югры в Новой Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства депутата из Югры Александра Колодича. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Тело мужчины нашли в подвале частного дома сотрудники полиции. Рядом с ним нашли и его супругу, которую злоумышленник успел ранить, но оставил в живых. С множественными ножевыми ранениями женщину доставили в больницу. По факту покушения на убийство супруги депутати также возбуждено уголовное дело.

В преступлениях подозревается рабочий, который помогал супругам ухаживать за участком. По предварительной версии следствия, между рабочим и депутатом произошел конфликт, в ходе которого Колодич и получил смертельный удар ножом в живот.

По материалам дела, подозреваемый закопал тело в подвале и рассказал о случившемся своему брату, который и обратился в полицию. В ближайшее время преступнику должны избрать меру пресечения.

Недавно в Дагестане началось расследование уголовного дела по факту убийства главы села Рубас. Подозреваемый признался, что с убитым у него давно продолжался конфликт из-за недвижимости, что и стало мотивом для убийства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мертвую российскую семью нашли в квартире в Сербии.

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