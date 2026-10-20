«От нее ничего не останется»: Трамп предупредил Европу

Трамп предупредил Европу о риске исчезновения из-за миграции

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что Европа может прекратить свое существование, если ее руководство не пересмотрит подход к миграционной политике.

«Европа должна изменить свой курс, иначе от нее ничего не останется», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Комментируя беспорядки во Франции, Трамп отметил, что неоднократно указывал европейским коллегам на риски утраты государственности из-за миграционного кризиса. По его словам, подобные предупреждения он адресовал не только президенту Франции Эммануэлю Макрону, но и руководству Германии и Великобритании.

«Если вы не решите проблему с иммиграцией, от вашей страны ничего не останется», — подчеркнул Трамп, говоря о своем диалоге с французским лидером.

Американский лидер добавил, что призывал европейские страны к кардинальным изменениям, чтобы избежать разрушительных последствий для их суверенитета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении участников протестов. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Поводом для критики стали заявления французского лидера на фоне беспорядков в стране. Макрон допустил применение любых необходимых мер вплоть до запрета собраний, а также подчеркнул, что власти будут проявлять непримиримость к погромщикам и всем, кто прибегает к насилию.

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