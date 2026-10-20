ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР
Пострадали четыре человека.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
При ударе дрона по автобусу в ЛНР пострадали четыре человека
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ ударил по рейсовому автобусу на трассе Луганск — Перевальск у поселка Михайловка. Пострадали четыре человека, их доставили в больницы, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС.
«Сегодня вечером на участке дороги Луганск – Перевальск в районе поселка Михайловка неонацисты атаковали рейсовый автобус Ростов-на-Дону – Стаханов», — написал он.
По предварительным данным, в салоне находились десять пассажиров и водитель. Четыре человека пострадали. Все службы региона задействованы для оказания помощи пострадавшим и остальным пассажирам, подчеркнул Пасечник.
Ранее 5-tv.ru писал об атаке на служебный автобус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). К моменту удара машина уже доставила сотрудников в город и возвращалась без пассажиров, транспортное средство получило повреждения. На станции подчеркивали, что с начала эскалации атак в апреле этого года погибли десять атомщиков, около 40 получили ранения. Несмотря на постоянную угрозу, персонал ЗАЭС продолжает обеспечивать безопасную работу объекта, однако способность специалистов справляться с последствиями ударов не отменяет самой опасности таких атак.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?