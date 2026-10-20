ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 17 0

Пострадали четыре человека.

Что известно об атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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При ударе дрона по автобусу в ЛНР пострадали четыре человека

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ ударил по рейсовому автобусу на трассе Луганск — Перевальск у поселка Михайловка. Пострадали четыре человека, их доставили в больницы, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня вечером на участке дороги Луганск – Перевальск в районе поселка Михайловка неонацисты атаковали рейсовый автобус Ростов-на-Дону – Стаханов», — написал он.

По предварительным данным, в салоне находились десять пассажиров и водитель. Четыре человека пострадали. Все службы региона задействованы для оказания помощи пострадавшим и остальным пассажирам, подчеркнул Пасечник.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке на служебный автобус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). К моменту удара машина уже доставила сотрудников в город и возвращалась без пассажиров, транспортное средство получило повреждения. На станции подчеркивали, что с начала эскалации атак в апреле этого года погибли десять атомщиков, около 40 получили ранения. Несмотря на постоянную угрозу, персонал ЗАЭС продолжает обеспечивать безопасную работу объекта, однако способность специалистов справляться с последствиями ударов не отменяет самой опасности таких атак.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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