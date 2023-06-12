Знаменитый артист не скрывает своей глубоко патриотической позиции.

Актер Даниил Спиваковский не скрывает своей патриотической позиции и не стесняется откровенно и честно высказывать свое мнение о коллегах, сбежавших из России после 24 февраля 2022 года.

Так, в интервью Вячеславу Манучарову артист заявил, что все покинувшие страну звезды должны ответить за свои слова. Он отметил, что на артисте лежит особая ответственность за каждое произнесенное слово.

«Мы — публичные люди, мы выходим на сцену, снимаемся. Мы должны быть в курсе всего происходящего, идти в ногу со временем, со своей страной, со своими зрителями. Хотя идти в ногу со своей страной должен каждый человек, независимо от того, чем он занимается», — сказал Спиваковский.

По его словам, любовь к Родине в нем воспитали родители, а также бабушка с дедушкой. Более того, его дед Семен Давыдович Спиваковский был участником Великой Отечественной войны и прошел ее от начала до конца.

Многие российские звезды, которые остались в стране и продолжили ее поддерживать, неоднократно высказывали свое мнение по поводу сбежавших коллегах. Недовольство высказали SHAMAN, Никита Михалков, Александр Калягин, Илья Резник, Олег Газманов, Иосиф Пригожин и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Слава высказалась об уехавших из России артистах.