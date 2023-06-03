Певица Слава нецензурно высказалась об уехавших из России артистах

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Российская исполнительница призналась, что у нее есть возможность покинуть страну. Но она не собирается бросать Родину в нынешней ситуации.

Певица Слава нецензурно высказалась об уехавших из России артистах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY_ERSHTREM

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Певица Слава нелестно высказалась про звезд шоу-бизнеса, которые покинули Россию после начала специальной военной операции. Слава считает, что стране не нужны подобные артисты.

Певица раскритиковала покинувших страну артисток, которые почему-то позволяют себе комментировать текущую ситуацию, находясь за границей. В своих социальных сетях Слава предложила им пойти «далеко и надолго».

Певица добавила, что у нее самой есть жилье за границей и все необходимые визы для того, чтобы покинуть страну, но она не может бросить россиян в такое время. Она твердо и четко решила оставаться на Родине.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Слава сбежала из больницы и раскрыла свой настоящий диагноз. Исполнительницу госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Но женщина призналась, чем больна на самом деле.

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