Певица Слава нецензурно высказалась об уехавших из России артистах

Певица Слава нелестно высказалась про звезд шоу-бизнеса, которые покинули Россию после начала специальной военной операции. Слава считает, что стране не нужны подобные артисты.

Певица раскритиковала покинувших страну артисток, которые почему-то позволяют себе комментировать текущую ситуацию, находясь за границей. В своих социальных сетях Слава предложила им пойти «далеко и надолго».

Певица добавила, что у нее самой есть жилье за границей и все необходимые визы для того, чтобы покинуть страну, но она не может бросить россиян в такое время. Она твердо и четко решила оставаться на Родине.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Слава сбежала из больницы и раскрыла свой настоящий диагноз. Исполнительницу госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Но женщина призналась, чем больна на самом деле.