Охлобыстин высказался о сбежавших из России звездах: «Предатели, они ведь не меняются»

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 28 0

Актер Иван Охлобыстин высказался о сбежавших из России звездах

Охлобыстин высказался о сбежавших из России звездах: «Предатели, они ведь не меняются»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер не боится высказывать свою политическую позицию. Он уверен, РФ одержит победу над украинским нацизмом.

Российский актер Иван Охлобыстин высказался о коллегах, которые покинули страну и нелестно высказываются о родине. Звезда сериала «Интерны» считает, что российский народ сможет принять их обратно, однако те вряд ли изменятся.

«Победа России — дело времени»: Иван Охлобыстин высказался о ситуации в мире

«Предатели, они ведь не меняются. Они, если вернутся, то станут самыми яркими и красивыми патриотами. Понимаете, в чем парадокс? А народ… в Новый год вечером под оливье увидят их по телевизору и махнет рукой… Могут принять», — рассказал Охлобыстин в интервью YouTube-проекту Metametrica.

Охлобыстин отметил, что уехавшие артисты редко его критикуют, поскольку понимают, что «перевоспитать» актера не получится.

«Я для них становлюсь просто частью враждебного ландшафта», — заключил Охлобыстин.

До этого актер Даниил Спиваковский заявил, что все покинувшие страну звезды должны ответить за свои слова. Он отметил, что на артисте лежит особая ответственность за каждое произнесенное слово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер высказался о ситуации в мире.

+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
82.64
0.55 89.01
0.97
В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

Последние новости

2:37
Тахикардия и сахарный диабет: из-за чего может внезапно остановиться сердце
2:17
Охлобыстин высказался о сбежавших из России звездах: «Предатели, они ведь не меняются»
1:58
Встретил добросердечных людей: на Алтае спасли раненого двухмесячного медвежонка
1:38
«Один в один»: Кристина Асмус сравнила нового избранника с Харламовым
1:19
Боевики ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard 2
1:00
Поступай правильно: сроки подачи документов в вузы 2023

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
У каждого свое число таланта: как по дате рождения понять предназначение ребенка
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео