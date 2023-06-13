Охлобыстин высказался о сбежавших из России звездах: «Предатели, они ведь не меняются»

Актер не боится высказывать свою политическую позицию. Он уверен, РФ одержит победу над украинским нацизмом.

Российский актер Иван Охлобыстин высказался о коллегах, которые покинули страну и нелестно высказываются о родине. Звезда сериала «Интерны» считает, что российский народ сможет принять их обратно, однако те вряд ли изменятся.

«Победа России — дело времени»: Иван Охлобыстин высказался о ситуации в мире

«Предатели, они ведь не меняются. Они, если вернутся, то станут самыми яркими и красивыми патриотами. Понимаете, в чем парадокс? А народ… в Новый год вечером под оливье увидят их по телевизору и махнет рукой… Могут принять», — рассказал Охлобыстин в интервью YouTube-проекту Metametrica.

Охлобыстин отметил, что уехавшие артисты редко его критикуют, поскольку понимают, что «перевоспитать» актера не получится.

«Я для них становлюсь просто частью враждебного ландшафта», — заключил Охлобыстин.

До этого актер Даниил Спиваковский заявил, что все покинувшие страну звезды должны ответить за свои слова. Он отметил, что на артисте лежит особая ответственность за каждое произнесенное слово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер высказался о ситуации в мире.