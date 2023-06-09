«Победа России — дело времени»: Иван Охлобыстин высказался о ситуации в мире
Иван Охлобыстин рассказал, что не сомневается в победе России
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
По мнению знаменитости, мир сейчас переживает тяжелый период, который оставит серьезный отпечаток в истории.
Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин сильно впечатлен происходящими в мире событиями, связанными с проведением спецоперации на Украине. Актеру никак не дают покоя ежедневные известия о войнах, катаклизмах и эпидемиях. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Однако, актер признается, что даже не сомневается в победе России над украинским нацизмом.
«Запад, походу, обломался, победа России — дело времени. <…> Европа ожидаемо сливает украинцев», — откровенно заявил артист.
Актера также беспокоит ситуация между Тайванем и Китаем, поэтому он высказался и по поводу событий в дружественных с Россией странах. Охлобыстин даже обратил внимание в арсенале Воздушно-космических сил КСИР появилась гиперзвуковая ракета, которая носит название «Фаттах».
«Китай тихонько, подбирается к Тайваню. У Ирана волшебным образом произошел прорыв в науке, и они изобрели гиперзвуковые ракеты, отчего в Израиле все на нервах», — заявил актер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений.
- 9 июн
- В МИД России вызван посол Японии из-за поставок техники Украине
- 9 июн
- Власти Херсонской области заявили об угрозе обмеления Каховского канала
- 9 июн
- Минобороны опубликовано кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению техники ВСУ
- 9 июн
- «Будем разбираться»: на Украине назвали условия для мирного соглашения с Россией
- 9 июн
- «Не должно затянуться»: Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки
- 9 июн
- РФ учтет подрыв участка аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке
- 9 июн
- Провал радикалов: ВС РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ
- 9 июн
- ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях
- 9 июн
- Российские бойцы с ПТРК уничтожили на Украине две американских БМП за один подход
- 9 июн
- Сверхнадежный щит: лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
31%
0.63 88.04
0.87
Нашли ошибку?