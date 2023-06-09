«Победа России — дело времени»: Иван Охлобыстин высказался о ситуации в мире

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Аделина Ким
Аделина Ким 12 0

Иван Охлобыстин рассказал, что не сомневается в победе России

«Победа России — дело времени»: Иван Охлобыстин высказался о ситуации в мире

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

По мнению знаменитости, мир сейчас переживает тяжелый период, который оставит серьезный отпечаток в истории.

Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин сильно впечатлен происходящими в мире событиями, связанными с проведением спецоперации на Украине. Актеру никак не дают покоя ежедневные известия о войнах, катаклизмах и эпидемиях. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Однако, актер признается, что даже не сомневается в победе России над украинским нацизмом.

«Запад, походу, обломался, победа России — дело времени. <…> Европа ожидаемо сливает украинцев», — откровенно заявил артист.

Актера также беспокоит ситуация между Тайванем и Китаем, поэтому он высказался и по поводу событий в дружественных с Россией странах. Охлобыстин даже обратил внимание в арсенале Воздушно-космических сил КСИР появилась гиперзвуковая ракета, которая носит название «Фаттах».

«Китай тихонько, подбирается к Тайваню. У Ирана волшебным образом произошел прорыв в науке, и они изобрели гиперзвуковые ракеты, отчего в Израиле все на нервах», — заявил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений.

Тема:
Спецоперация
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