Беременная экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук сообщила о болезни

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук пожаловалась на состояние здоровья. Находясь на четвертом месяце беременности, она заболела. В социальной сети интернет-знаменитость вышла на связь с поклонниками и рассказала, болезнь подкосила не только ее, но и любимого мужа Арая Чобаняна.

«Доброе утро, ребят, мы заболели. Ангина», — кратко рассказала Пинчук, выпивая с мужем чай.

Однако болезнь — не повод совсем расслабляться и забывать о домашних делах, подумала Пинчук. И вскоре приступила к приготовлению пищи. Но из-за неважного самочувствия помочь ей в деле попросила маленького сына Давида. С наследником она, кстати, тоже долго мучилась, пытаясь вылечить от аллергии. После самостоятельных попыток обратилась к аллергологу, сдали необходимые анализы. Результаты будут готовы лишь в течение месяца.

К слову, во время первой беременности Пинчук столкнулась с другой проблемой. Она набрала 30 килограммов. Чтобы привести себя в форму, вместе с мужем разработала систему похудения — так ей удалось сбросить лишний вес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с беременностью участницы «Дома-2» Елизаветы Полыгаловой.

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