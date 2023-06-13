Дональд Трамп прилетел во Флориду, где предстанет перед судом

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Экс-президенту США предъявлены 37 пунктов обвинения в хранении секретных документов. Ему грозит до 400 лет тюрьмы.

Дональд Трамп прилетел во Флориду, где предстанет перед судом

Фото: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru

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Дональд Трамп прибыл во Флориду ради исторического события! Завтра он предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию.

Бывшему президенту США грозит до 400 лет тюрьмы. Сам Трамп уже назвал все обвинения в его адрес попыткой суда вмешаться в выборы, цитата, в невиданном прежде масштабе.

До этого бывший глава Белого дома Трамп возмутился несправедливости. У действующего лидера страны Джо Байдена также были обнаружены секретные документы. Однако его не преследуют и не обвиняют, как Трампа.

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