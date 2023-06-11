Перед законом все равны: Трамп возмущен, что Байдену не предъявили обвинения из-за секретных документов
Дональд Трамп пообещал выгнать Джо Байдена из Белого дома
Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP
Преследуемый законом бывший президент США пообещал выгнать «коррумпированного» преемника из Белого дома.
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в возмущении. Как и у него самого, у действующего лидера страны Джо Байдена были обнаружены секретные документы. Однако последнего не преследуют и не обвиняют, а Трампу грозит много-много лет тюрьмы, если вину докажут в суде. Кроме того, напомнил бывший американский глава, секретные бумаги нашли и у бывшего вице-президента Майка Пенса. Но и этому политику не предъявили официальных претензий.
Высказать свое недоумение Трамп решил во время одного из публичных выступлений, передают «Известия». В качестве примера несправедливости происходящего, он также указал на действия бывшего госсекретаря Хилари Клинтон. Она, по словам бизнесмена, уничтожила 33 тысячи электронных писем с конфиденциальной информацией. И до сих пор наслаждается свободой.
Дональд Трамп прежде отмечал, что несмотря на обвинения и суды не оставит политическую карьеру. Он считает, что Байден просто решил таким способом избавиться от конкурента на президентских выборах 2024 года. Экс-глава Штатов пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего лидера страны за порог Белого дома.
«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента», — заявил он на съезде Республиканской партии.
Трампу предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам 9 июня. Ему инкриминируют, в том числе, хранение секретных документов и заговор против системы правосудия. И если признают виновным по всем статьям, посадят в тюрьму на 400 лет (В США меры пресечения суммируются, но итог не равен пожизненному заключению, так как все еще можно выйти по УДО. — Прим. ред.)
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, за что власти США хотят посадить Дональда Трампа.
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