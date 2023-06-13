Несколько грузовиков столкнулись на трассе под Новосибирском — видео
Несколько грузовиков столкнулись на трассе под Новосибирском
Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer; 5-tv.ru
Один из большегрузов улетел в кювет.
Массовая авария произошла под Новосибирском. На трассе столкнулись несколько грузовиков. Пострадал один человек.
Все машины ехали в попутном направлении. Виновник аварии был в колонне замыкающим. Он превысил скорость. После мощного удара от передней части большегруза мало что осталось. Другой буквально разорвало пополам. Еще один автомобиль улетел в кювет.
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