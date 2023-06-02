«Двух хватает»: Подольская поделилась подробностями о семейной жизни

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 040 0

Подольская рассказала об участии в жизни подрастающих сыновей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Исполнительница рассказала, как участвует в школьной жизни детей.

В День защиты детей певица Наталья Подольская вместе со звездами «Русского Радио» и популярным радиоведущим Дмитрием Олениным отправилась в Московский зоопарк. Радиостанция взяла себе под опеку гималайского медведя, обитающего в зоосаде.

Исполнительницу на мероприятии сопровождали двое наследников: старший сын Артем и младший — Иван. Журналисты спросили ее, кого бы она хотела взять под опеку.

«Мне пока вот этих двух хватает», — ответила Подольская, указав на детей.

Звезда уточнила, что у них дома есть много плюшевых мишек — ее младший сын их очень любит. Настолько, что спит сразу с двумя — в семье их называют «мишанями».

Также певица рассказала, что регулярно участвует в школьной жизни детей. Недавно она посетила выпускной старшего сына после окончания первого класса.

«Это было очень классное мероприятие. И родителей награждали, и детей-отличников. Было здорово», — делится звезда.

На одно из мероприятий знаменитость приезжала вместе с супругом Владимиром Пресняковым.

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«А мы с Володей как-то приезжали на родительские чтения. Я выбрала книгу, Библию. И вот мы одноклассникам Темы показывали, рассказывали и зачитывали кусочки. Также были и спортивные мероприятия, ярмарка, куда мы тоже приезжали», — говорит исполнительница.

Подольская замужем за Пресняковым с 2010 года — пара регулярно публикует общие фотографии, на которых они проводят семейные будни. Артисты не скрывают, что хотят третьего ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская продемонстрировала подросших сыновей.

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