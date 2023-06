Россия создает собственный дальнемагистральный самолет

Разработка проекта ведется совместно с китайскими специалистами.

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi

Россия разрабатывает собственный дальнемагистральный самолет. Предполагается, что новое воздушное судно будет собрано к 2028–2030 годам. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. Вице-президент также подчеркнул, что в работе в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета принимали участие специалисты из Китая. Сейчас в проект регулярно вносятся различные изменения. «С нашими партнерами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения», — заявил Мантуров. Он также добавил, что помимо совместного проекта российские специалисты занимаются разработкой и своего проекта лайнера. В настоящий момент НИЦ Институт имени Жуковского ведет исследование новых технологий и прорабатывает дизайн. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация согласовала дополнительный маршрут на юг России. Это позволит сократить полетное время в среднем на 35 минут.