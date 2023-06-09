«Меньше на 35 минут»: Росавиация согласовала допмаршрут на юг России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

Росавиация: новый маршрут на юг для российских самолетов сократит полет до 35 минут

«Меньше на 35 минут»: Росавиация согласовала допмаршрут на юг России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В какие аэропорты будут летать самолеты теперь?

Росавиация вместе с другими ведомствами разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг для самолетов в открытые аэропорты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Росавиацией согласованы маршруты в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные-Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь», — говорится в сообщении.

Международные направления туда тоже войдут. Такое нововведение должно обеспечить повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, что позволит сократить полетное время в среднем до 35 минут.

До этого стало известно о том, что в России с 12 июня откроется второй воздушный коридор на юг.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как стало известно об открытии второго воздушного коридора в России на юг.

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