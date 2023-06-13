Рязанский бизнесмен Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом

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Рита Миронова
Рита Миронова 267 0

Трагедия произошла в минувшие выходные под Коломной.

Рязанский бизнесмен Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Datiche

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Российский бизнесмен Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом в районе Коломны. По информации Telegram-канала «112», парашют мужчины раскрылся невовремя, поэтому приземление получилось смертельным.

В интернете распространили видеозапись, на которой Цыганов падает на землю с большой скоростью. Мужчина кубарем прокатился по траве и остался неподвижно лежать.

К сожалению, спасти 51-летнего бизнесмена не удалось. От полученных травм он скончался в больнице.

Известно, что Сергей Цыганов также ранее был владельцем радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань». В последнее время управлял в Рязани сетью медклиник «Инвитро».

Ранее 5-tv.ru писал, что молния убила туристку во время турпохода в горах Адыгеи.

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