Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за проблем с сердцем
| Шоу-бизнес Эксклюзив 46 0
Ведущему стало плохо и он обратился за помощью врачей.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Телеведущий Валдис Пельш обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем, сообщил источник 5-tv.ru.
Известно, что шоумену стало плохо с сердцем. По некоторым данным, телеведущего госпитализировали в медучреждение с нарушением ритма сердца.
Сейчас Валдис Пельш находится под наблюдением врачей.
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