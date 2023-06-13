Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за проблем с сердцем

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 46 0

Ведущему стало плохо и он обратился за помощью врачей.

Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за проблем с сердцем

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Телеведущий Валдис Пельш обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем, сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что шоумену стало плохо с сердцем. По некоторым данным, телеведущего госпитализировали в медучреждение с нарушением ритма сердца.

Сейчас Валдис Пельш находится под наблюдением врачей.

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