«Никаких проблем»: представитель Валдиса Пельша назвал причину его госпитализации

Ранее сообщалось, что телеведущий обратился в больницу из-за проблем с сердцем. В чем причина на самом деле?

Телеведущий Валдис Пельш оказался в больнице в рамках планового ежедного обследования. Об этом 5-tv.ru рассказали его представители, комментируя появившуюся информацию о проблемах с сердцем артиста.

«Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет», — подчеркнул его друг и коллега Табриз Шахиди.

По его словам, Пельш каждый год проходит это обследование, которое пресса почему-то воспринимает как «проблемы со здоровьем». Сейчас телеведущий находится под наблюдением врачей.

«Я не лечащий врач Пельша, чтобы давать исчерпывающую информацию о состоянии артиста, но лично я, как и любой здравомыслящий человек и мужчина, точно так же прохожу обследования у врачей ежегодного», — отметил друг Пельша.

Ранее появилась информация о том, что Валдису Пельшу стало плохо с сердцем, и его госпитализировали в медучреждение с нарушением ритма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стаса Пьеху экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем.