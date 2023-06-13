«Никаких проблем»: представитель Валдиса Пельша назвал причину его госпитализации

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 103 0

Продюсер Шахиди: Валдис Пельш находится в больнице на плановой ежегодной проверке

«Никаких проблем»: представитель Валдиса Пельша назвал причину его госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее сообщалось, что телеведущий обратился в больницу из-за проблем с сердцем. В чем причина на самом деле?

Телеведущий Валдис Пельш оказался в больнице в рамках планового ежедного обследования. Об этом 5-tv.ru рассказали его представители, комментируя появившуюся информацию о проблемах с сердцем артиста.

«Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет», — подчеркнул его друг и коллега Табриз Шахиди.

По его словам, Пельш каждый год проходит это обследование, которое пресса почему-то воспринимает как «проблемы со здоровьем». Сейчас телеведущий находится под наблюдением врачей.

«Я не лечащий врач Пельша, чтобы давать исчерпывающую информацию о состоянии артиста, но лично я, как и любой здравомыслящий человек и мужчина, точно так же прохожу обследования у врачей ежегодного», — отметил друг Пельша.

Ранее появилась информация о том, что Валдису Пельшу стало плохо с сердцем, и его госпитализировали в медучреждение с нарушением ритма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стаса Пьеху экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем.

+19° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
82.64
0.55 89.01
0.97
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

16:28
Соглашения на триллионы рублей: кто приедет на ПМЭФ-2023 из-за рубежа
16:23
В Луганске прозвучало несколько взрывов
16:21
Путин проводит встречу с военными корреспондентами
16:20
«Это тупик»: экономист Делягин предупредил о рисках вложений в доллар США
16:17
Лишение свободы или штраф? Что грозит за запуск дронов в России
16:02
Растерзавшую россиянина в Египте акулу мумифицируют и передадут в музей

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
Бьянка о своих кулинарных способностях: «Могу яйца сварить»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео