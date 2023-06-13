Растерзавшую россиянина в Египте акулу мумифицируют и передадут в музей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

Из убившей россиянина в Египте акулы сделают мумию и передадут в музей

Растерзавшую россиянина в Египте акулу мумифицируют и передадут в музей

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

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Животное было поймано рыбаками сразу после нападения на берегу Красного моря. Ученым передали уже мертвую особь.

Тигровую акулу, растерзавшую россиянина в египетской Хургаде, мумифицируют и передадут музею. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Морской зверь был пойман рыбаками, а после передан ученым уже мертвым. Туша хищника была вскрыта для извлечения фрагментов тела ее жертвы. Уточняется, что удалось извлечь голову, грудь и руки погибшего. Другую часть останков из Красного моря вылавливали рыбаки.

Сейчас туша уже мумифицирована, а после завершения исследований будет передана в музей Института морских наук и заповедников Красного моря. Процедура бальзамирования уже начата.

Нападение акулы на человека в курортном городе Египта произошло 8 июня. Отец пострадавшего отметил, что хищник растерзал его сына всего за 20 секунд, спасти его было невозможно. Он назвал произошедшее несчастным случаем и злым роком.

Ранее 5-tv.ru писал, что останки растерзанного акулой россиянина переданы из Египта для отправки домой.

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Растерзавшую россиянина в Египте акулу мумифицируют и передадут в музей

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