Путин: РФ до сих пор настроена на добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 36 0

Россия придерживалась такого принципа и раньше.

Путин: РФ до сих пор настроена на добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом

Фото: © РИА Новости / Зафар Халилов

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия до сих настроена на самые добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Мы так и делаем», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал документ, придающий юридическую силу соглашению с китайской стороной о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай.

+19° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
82.64
0.55 89.01
0.97
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

18:00
Путин задал вопрос о необходимости идти до Киева: «Только я могу ответить»
18:00
«Европа будет нищать»: Делягин предрек упадок экономики ЕС и крах евро
17:57
«Не добьются ничего»: Путин о целях Запада в отношении России
17:54
«Надо возвращать домой»: Путин о возможной ротации мобилизованных
17:42
Путин установил 21 ноября памятной датой — Днем воинской присяги
17:39
«Били HIMARS»: Путин назвал Украину виновной в трагедии на Каховской ГЭС

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
«Это тупик»: экономист Делягин предупредил о рисках вложений в доллар США
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео