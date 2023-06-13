Путин: РФ до сих пор настроена на добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом
| Политика Срочная новость 36 0
Россия придерживалась такого принципа и раньше.
Фото: © РИА Новости / Зафар Халилов
Россия до сих настроена на самые добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Мы так и делаем», — подчеркнул он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал документ, придающий юридическую силу соглашению с китайской стороной о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай.
Читайте также
+19° 768 мм рт. ст.
35%
35%
82.64
0.55 89.01
0.97
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?