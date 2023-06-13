Путин: РФ до сих пор настроена на добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом

Россия до сих настроена на самые добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Мы так и делаем», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал документ, придающий юридическую силу соглашению с китайской стороной о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай.