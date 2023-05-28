Беспомощный человек: почему Куравлева перед смертью отправили в дом престарелых

Психолог Розенберг объяснила, почему дети поместили Куравлева в дом престарелых
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Последние дни своей жизни великий актер провел в хосписе в крайне тяжелом состоянии. Почему родные дети так поступили с пожилым отцом?
Последние годы своей жизни артист Леонид Куравлев провел в доме престарелых, куда его отправили собственные дети. О том, почему они поместили родного отца в хоспис, рассказала гештальт-терапевт Любовь Розенберг в беседе с StarHit.ru.
«Жить с пожилым человеком, особенно с больным — крайне непросто. Здесь теряется любовь, а появляющееся чувство вины лишь усиливает эффект дискомфорта», — отметила эксперт.
После смерти жены в 2012 году Куравлев стал настоящим затворником и свел на нет общение с журналистами и выходы в свет. Возможно, провести остаток жизни среди таких же, как он сам, Куравлев хотел. Но если это были принудительные меры от родственников, то появляется обида и агрессия.
«Устанавливать камеры, искать соцработника по рекомендациям — используйте все, чтобы успокоить свою тревогу и чувство вины перед родным и близким, но уже беспомощным человеком», — посоветовала Розенберг.
По одной версии, Куравлева в хосписе регулярно навещали дети. По другой — артист поступил в учреждение в крайне плохом состоянии, неумытый и неухоженный. Дети отправили его в дом престарелых, когда поняли, что сами не справляются.
После смерти жены Куравлев будто сам не хотел жить: отказывался есть, не разговаривал и не выходил из комнаты. Врачи пытались всячески помочь ему и продлить жизни, но сердце артиста остановилось зимой 2022 года.
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