Глава РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий памятную дату в России. Так, 21 ноября в стране объявлен Днем воинской присяги. Текст закона был опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Отмечается, что установление памятной даты стало мерой, направленной на воспитание российских граждан, в частности, подрастающего поколения. Учить молодежь преданности и служению Отечества планируют на выдающихся примерах из истории России, которые ярко описывают верность военнослужащих своей Родине и долгу перед ней.

Нововведения были внесены в статью Федерального закона «О днях воинской слава и памятных датах РФ». Закон был опубликован и вступил в силу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил о готовности настраивать добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом.