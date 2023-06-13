Путин установил 21 ноября памятной датой — Днем воинской присяги

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Новая дата была учреждена с целью воспитания, в частности, молодого поколения.

Путин установил 21 ноября памятной датой — Днем воинской присяги

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Глава РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий памятную дату в России. Так, 21 ноября в стране объявлен Днем воинской присяги. Текст закона был опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Отмечается, что установление памятной даты стало мерой, направленной на воспитание российских граждан, в частности, подрастающего поколения. Учить молодежь преданности и служению Отечества планируют на выдающихся примерах из истории России, которые ярко описывают верность военнослужащих своей Родине и долгу перед ней.

Нововведения были внесены в статью Федерального закона «О днях воинской слава и памятных датах РФ». Закон был опубликован и вступил в силу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил о готовности настраивать добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом.

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