Стас Пьеха рассказал о самочувствии после госпитализации: «Написали тут всякого»

Многие поклонники решили, что певца сбила с ног уже настигавшая его в прошлом болезнь. Правы ли они оказались?

Госпитализированный в Боткинскую больницу Стас Пьеха успокоил всех неравнодушных, сообщив — диагноз инфаркт медики не подтвердили. В больницу он попал несколько дней назад с подозрением на серьезные проблемы с сердцем.

«Написали тут обо мне всякого: и диагнозы, и выводы. А ведь я и сам не получил еще окончательного вердикта и инструкций, но точно знаю, что — не инфаркт, и это уже прекрасно», — заявил Пьеха в социальной сети.

Стаса Пьеха из-за карантина в городе не может даже выйти на улицу. Фото: Instagram* / wolfieha

Вместе с тем Пьеха поведал, что его немного угнетает нахождение в стенах больницы в солнечную погоду. Ведь выйти на улицу нельзя, прием посетителей запрещен. Остается только смотреть в окно и радоваться за других.

К слову, источник ранее сообщил 5-tv.ru, что певца экстренно госпитализировали в Москве в ночь на 11 июня из-за болей в сердце. Артиста сразу же поместили в кардиореанимацию и назначили множество исследований. Чуть позже знаменитость вышел на связь рассказал, что медикам не понравилась его кардиограмма. Вместе с тем стоит отметить, что в прошлом у Пьехи уже возникали проблемы со здоровьем. Десять лет назад певец пережил инфаркт — тогда ему было всего 34 года. Причиной артист назвал «неминуемый срыв». По собственному признанию, в тот период он в течение долгого времени употреблял алкоголь и «всякое разное».

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