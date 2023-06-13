Никто не спрашивает»: почему у братьев и сестер совпадают сердечные заболевания

Риск возникновения инфаркта, как выяснилось, может передаваться между всеми членами семьи.

У братьев и сестер зачастую наблюдается схожая клиническая картина заболеваний сосудов сердца. Об этом заявил завотделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний Московского научно-клинического института им М. Ф. Владимирского, доцент кафедры интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Алексей Азаров.

Большая часть исследований свидетельствует, что у людей существует фактор генетической предрасположенности. Эксперт подтверждает, что если в анамнезе у кого-либо из родителей был инфаркт или инсульт, то риски возникновения подобного недуга увеличиваются и у их детей. Однако, как выяснилось, это касается даже братьев и сестер, передает издание Газета.ру.

«Никто никогда не спрашивает: „А у брата был инфаркт?“ Считалось, что в этом нет смысла, однако мы с командой специалистов Сеченовского университета продемонстрировали обратное», — рассказал Азаров.

Он отметил, что у сестер и братьев бывает не только схожая картина заболеваний сосудов сердца, но и аналогичная коронарная анатомия, вплоть до локализации инфаркта.

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