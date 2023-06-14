Мощное извержение вулкана на Филиппинах попало на видео

В Сети распространились эпичные кадры извержения самого активного вулкана на Филиппинах — Майон. Видео заставит пощекотать нервы даже самых спокойных к природным явлениям жителей планеты. На кадрах видно, как из жерла происходит мощный выброс лавы.

Так, уже более 13 тысяч филиппинцев были эвакуированы с острова Лусон. Для покинувших свое жилье местные власти выделили более 500 тысяч долларов на гуманитарную помощь. Деньги будут потрачены на предметы первой необходимости, продукты и воду.

Вулкан Майон является популярной достопримечательностью благодаря конической форме. Высотой он порядка 2,5 километров. Он считается самым активным вулканом на Филиппинах. Последний раз он извергался чуть более пяти лет назад.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры извержения мощнейшего вулкана в Коста-Рике Ринкон- де-ла-Вьеха.