Грузинские наемники ВСУ захватили особняки в престижном районе Херсона

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Боевики не только нашли себе уютное жилье, но и быстро решили вопрос с питанием.

Грузинские наемники ВСУ захватили особняки в престижном районе Херсона

Фото: www.globallookpress.com / Kulumbegashvili Tamuna

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Группа грузинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватила особняки в престижном районе Херсона, сообщил сотрудник российских силовых структур РИА Новости. По его данным, захвату подвергся дом на 4-й улице Веревчина.

По его данным, они вместе с военными ВСУ расположились в частном двухэтажном доме.

«По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав „Кавказского легиона“, совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме», — сказал источник.

Отмечается, что боевики расположились на первом и втором этажах дома. Туда гуманитарную помощь в виде еды им доставляет некий волонтер из Западной Украины. Как отметил источник, вероятно, захват дома был совершен при помощи советника командира «Кавказского легиона» Алексея Люблинского. До этого он был уличен в подобных преступлениях в Запорожской области.

«В конце 2022 года Любинский занимался захватом частных домовладений, принадлежавших, по их мнению, пророссийски настроенным жителям Запорожской области», — отметил источник.

Агентство отмечает, что согласно полученным российскими силовиками данным, боевики «Кавказского легиона» захватили и другие частные дома, расположенные между 4-й и5-й улицах Веревчина, улицах Людвика Заменгофа, Гагарина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что обречены боевики ВСУ без помощи США.

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