Американское правительство обещает Украине «всего, сколько потребуется». Только благодаря этому киевский режим до сих пор может вести боевые действия против России.

Украина понимает, что без помощи США давно потерпела бы поражение в конфликте с Россией. Об этом заявила обозреватель Atlantic Кори Шейк.

Журналистка недавно приезжала в Киев и лично общалась с местными жителями. Среди них были как простые граждане, так и чиновники. Все они, по словам Шейк, признают беспомощность страны без помощи американского правительства.

«Большинство местных жителей очень хорошо понимают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США», — написано в материале.

Америка удерживает экономику Украины от кризиса не только финансового, но и военного, вооружая солдат оружием и предоставляя необходимые данные с помощью разведки.

Еще одна американская журналистка по имени Лесли Шталь однажды заявляла, что Украине придет конец без военной помощи США. Однако поставки оружия только вредят Киеву, так как затягивают конфликт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины будут законной целью России.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько наемников из США ликвидировано на Украине.