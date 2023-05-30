Нет денег — нет конфликта: украинцы понимают, что обречены без помощи США

|
Рита Миронова
Рита Миронова 51 0

Atlantic: украинцы осознают, что проиграли бы в конфликте с РФ без помощи США

Нет денег — нет конфликта: украинцы понимают, что обречены без помощи США

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Американское правительство обещает Украине «всего, сколько потребуется». Только благодаря этому киевский режим до сих пор может вести боевые действия против России.

Украина понимает, что без помощи США давно потерпела бы поражение в конфликте с Россией. Об этом заявила обозреватель Atlantic Кори Шейк.

Журналистка недавно приезжала в Киев и лично общалась с местными жителями. Среди них были как простые граждане, так и чиновники. Все они, по словам Шейк, признают беспомощность страны без помощи американского правительства.

«Большинство местных жителей очень хорошо понимают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США», — написано в материале.

Америка удерживает экономику Украины от кризиса не только финансового, но и военного, вооружая солдат оружием и предоставляя необходимые данные с помощью разведки.

Еще одна американская журналистка по имени Лесли Шталь однажды заявляла, что Украине придет конец без военной помощи США. Однако поставки оружия только вредят Киеву, так как затягивают конфликт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины будут законной целью России.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько наемников из США ликвидировано на Украине. 

Тема:
Спецоперация
30 мая
Несут большие потери: армия России уничтожила «Солнцепеком» опорные пункты ВСУ
30 мая
Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Михайловке из РСЗО HIMARS
30 мая
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
30 мая
«Помочь всем»: Дегтярев побывал в отделении «Защитников Отечества»
30 мая
Зеленский выпросил у Великобритании совместное дело по производству оружия
30 мая
Лавров: киевский режим перешел к откровенно террористическим методам
30 мая
Жгут технику противника: морпехи ТОФ ударили по ВСУ из РСЗО «Град»
30 мая
«Видим последствия»: премьер Грузии назвал главную причину начала СВО
30 мая
МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного
30 мая
Началось или нет? Почему Украина не может определиться с «контрнаступлением»
+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
80.69
0.63 86.51
0.61
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

21:43
Несут большие потери: армия России уничтожила «Солнцепеком» опорные пункты ВСУ
21:25
«Пошла кровь»: дочь певицы Славы рассказала о сложнейшем случае в жизни маленького сына
21:11
Более трети россиян не знает правил поведения в случае ЧС 
21:00
Улицы стали реками: штормовое предупреждение объявили в Крыму
20:51
«Могу все понять»: Светлана Пермякова готова простить измену
20:43
«Ударит по гражданам»: объявят ли в России всеобщую кредитную амнистию

Сейчас читают

"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
Началось или нет? Почему Украина не может определиться с «контрнаступлением»
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023