Уголовное дело возбуждено после массового отравления шаурмой в Братске

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 32 0

По последним данным, от некачественного продукта пострадали свыше 30 человек.

Уголовное дело возбуждено после массового отравления шаурмой в Братске

Фото: www.globallookpress.com / ELENA SIKORSKAYA

Читайте нас в: Дзен Новости

Следственный комитет РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело после массового отравления шаурмой в Братске. В больницы города обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после съеденного блюда, который они купили в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

По последним данным, с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек. В их числе пять несовершеннолетних детей.

На место, где продавали опасную шаурму, уже выехали следователи, сотрудники полиции и Роспотребнадзора, а также центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты взяли пробы с продуктов питания в кафе, кухонных приборов и техники. Представители СК изъяли печи и документы персонала. Все сотрудники заведения направлены на бактериологическое исследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шаурма массового поражения косит жителей Новочеркасска.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
83.64
1.00 90.39
1.38
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

10:50
О камере не узнаешь: как пикаперы тайно записывают видео со встреч с девушками
10:49
«Алые тягачи»: появилось видео первых российских беспилотных грузовиков
10:30
Путин поручил принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ
10:28
Число пострадавших от контрафактного сидра увеличилось до 106 человек
10:23
Курс доллара превысил 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года
10:12
«Случаи уже были»: отравившаяся шаурмой в Братске рассказала о странном кафе и его владельцах

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
Противнику не спрятаться! Лучшее видео из зоны СВО
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео