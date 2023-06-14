Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 116 0

Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию

Фото: www.globallookpress.com / Jury Kevin

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Известному деятелю 72 года. Что с ним случилось?

Российский режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию. Об этом стало известно 5-tv.ru. Информацию также подтвердил общественный деятель Андрей Кураев, который узнал об этом от друзей.

По предварительным данным, легендарному кинодеятелю стало плохо из-за проблем с сердцем. По словам Кураева, он находится в сознании.

Александр Сокуров — кинорежиссер, педагог, народный артист России. По решению Европейской киноакадемии его имя внесено в список 100 лучших режиссеров мира. Также он обладатель «Золотого льва» Венецианского фестиваля и пятикратный участник программы Каннского кинофестиваля.

Среди его самых известных работ: «Фауст», «Русский ковчег», «Ампир», «Дни затмения».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бывший игрок «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию.

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