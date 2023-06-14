В Югре задержан скрывавшийся от наказания за вербовку участник ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

В Югре задержан скрывавшийся от наказания за вербовку участник запрещенной в России ячейки «Хизб ут-Тахрир»*. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Тюменской области.

«Ранее указанный гражданин привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения ислама», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что за свои действия мужчина будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который в 2016 году вступил в действовавшее на Украине незаконное вооруженное формирование (НВФ) «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*.

* — организация признана террористической и запрещена в России.