Как в кино: горе-гонщик на каршеринге перевернулся на крышу в Петербурге

На помощь гонщику бросились водители и прохожие.

В Петербурге водитель каршеринга, похоже, вообразил себя героем «Форсажа». Видно, как он пытается войти в крутой поворот на огромной скорости, но легковушка ударяется о бордюр и делает сальто.

Дальше скользит по асфальту, оставляя после себя искры, а в итоге приземляется на крышу. На помощь гонщику бросились водители и прохожие, в каком он состоянии, пока не сообщается.