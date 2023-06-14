Как в кино: горе-гонщик на каршеринге перевернулся на крышу в Петербурге

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Автомобиль каршеринга перевернулся в Санкт-Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zurab Javakhadze/IZVESTIA; 5-tv.ru

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На помощь гонщику бросились водители и прохожие.

В Петербурге водитель каршеринга, похоже, вообразил себя героем «Форсажа». Видно, как он пытается войти в крутой поворот на огромной скорости, но легковушка ударяется о бордюр и делает сальто.

Дальше скользит по асфальту, оставляя после себя искры, а в итоге приземляется на крышу. На помощь гонщику бросились водители и прохожие, в каком он состоянии, пока не сообщается.

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