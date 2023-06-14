«В качестве кого?» — Песков прокомментировал участие Макрона в саммите БРИКС
Песков: мы не знаем, в качестве кого президент Франции Макрон примет участие в саммите БРИКС
Фото: Reuters / SARAH MEYSSONNIER
Сейчас в организации состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, и ЮАР.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не знают, с какой целью президент Франции Эммануэль Макрон собирается принять участие в саммите БРИКС. Об этом он заявил журналистам на брифинге.
«Мы не знаем как и в качестве кого, и с какой целью. Мы не располагаем информацией», — говорит Песков.
Сейчас в БРИКС состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, и ЮАР. Иран и Аргентина ранее изъявляли свое желание присоединиться к союзу.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Макрон обратился к ЮАР с просьбой пустить его на саммит БРИКС.
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