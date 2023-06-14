Сейчас в организации состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, и ЮАР.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не знают, с какой целью президент Франции Эммануэль Макрон собирается принять участие в саммите БРИКС. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

«Мы не знаем как и в качестве кого, и с какой целью. Мы не располагаем информацией», — говорит Песков.

Сейчас в БРИКС состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, и ЮАР. Иран и Аргентина ранее изъявляли свое желание присоединиться к союзу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Макрон обратился к ЮАР с просьбой пустить его на саммит БРИКС.