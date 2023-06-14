«В качестве кого?» — Песков прокомментировал участие Макрона в саммите БРИКС

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 25 0

Песков: мы не знаем, в качестве кого президент Франции Макрон примет участие в саммите БРИКС

«В качестве кого?» — Песков прокомментировал участие Макрона в саммите БРИКС

Фото: Reuters / SARAH MEYSSONNIER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
БРИКС

Сейчас в организации состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, и ЮАР.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не знают, с какой целью президент Франции Эммануэль Макрон собирается принять участие в саммите БРИКС. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

«Мы не знаем как и в качестве кого, и с какой целью. Мы не располагаем информацией», — говорит Песков.

Сейчас в БРИКС состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, и ЮАР. Иран и Аргентина ранее изъявляли свое желание присоединиться к союзу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Макрон обратился к ЮАР с просьбой пустить его на саммит БРИКС.

Тема:
БРИКС
14 июн
Египет подал заявку на вступление в БРИКС
13 июн
Макрон обратился к ЮАР с просьбой пустить его на саммит БРИКС
2 июн
«Неоколониальные манеры»: Лавров осудил Запад на заседании БРИКС в ЮАР
1 июн
«Я английских газет не читаю»: Лавров ответил на слухи о переносе саммита БРИКС
1 июн
О чем Лавров говорил с главами МИД стран БРИКС в ЮАР
29 мая
Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью БРИКС
28 мая
Саудовская Аравия ведет переговоры с банком БРИКС о присоединении
25 мая
Financial Times предрекает конец эпохи лидерства США и Большой семерки
24 мая
Доминирование осталось в прошлом: в Британии вынесли приговор странам G7
18 мая
Кто следующий? Политолог объяснил, какие страны могут стать членами БРИКС
+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.64
1.00 90.39
1.38
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

15:30
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошел пожар
15:25
«Акции — это русская рулетка»: Делягин объяснил риск вложений в ценные бумаги
15:21
«Придется отодвигать»: Песков объяснил создание санитарной зоны на Украине
15:20
«В качестве кого?» — Песков прокомментировал участие Макрона в саммите БРИКС
15:19
«Норникель» и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса
15:15
The Washington Post: украинское контрнаступление провалилось с самого начала

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
«Жив и здоров»: в Госдуме отреагировали на сообщения о ранении депутата Делимханова
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео