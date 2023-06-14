«Потери несоизмеримы»: сколько танков Leopard ежедневно теряют ВСУ

Эксперт отмечает, что противник должен иметь трехкратное превосходство при контрнаступлении.

Украинская армия ежедневно теряет по батальону, ведущему бои на танках Leopard. Об этом заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Каждый день они теряют по полноценному батальону. Вчера, позавчера. Четыре батальона, ну пять — это уже бригада», — сказал эксперт.

Военный отмечает, что даже если ВСУ подготовят новые танки, то в конечном итоге у них закончатся человеческие ресурсы, которые не безграничны. Дандыкин добавил, что Киев уже просит не только военную мощь, но и армию из поляков и военных из других стран, передает издание URA.RU.

Он также напомнил, что для успешного контрнаступления противник должен иметь трехкратное превосходство. Этим украинская армия, как подчеркивается, не обладает.

«Потери в контрнаступлении несоизмеримы по отношению к нашим, это даже не один к семи. А в наступлении нужно иметь как минимум трехкратное превосходство перед обороной. Это „альфа и омега“ любой войны. Современной или несовременной», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ на донецком направлении.