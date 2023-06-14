Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете операций по смене пола

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Такое решение принято на заседании в среду, 14 июня.

Кроме того, органам ЗАГС запретят вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола.

При этом предусмотрены исключения — врожденные аномалии у детей, требующие лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, принуждающий перевозчиков к страхованию жизни клиентов.