Акулы, медузы, кишечные бактерии: какие опасности могут поджидать на пляже

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Врач Болибок посоветовал выбирать пляжи со спасателями на отдыхе

Акулы, медузы, кишечные бактерии: какие опасности могут поджидать на пляже

Фото: www.globallookpress.com / Saul Gonor

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Как отправиться на курорт и не умереть? Эксперты дали несколько рекомендаций.

Лето — время пляжных курортов. Но что может угрожать жизни человека во время отдыха на берегу моря или океана? Их немало: акулы, медузы-убийцы, кишечные бактерии, палящее солнце и алкоголь. Эксперты рассказали газете KP.RU, как уберечь себя от неприятностей.

Акулы

Эти хищные рыбы видят цель — не видят препятствий. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рекомендует не плавать там, где водятся акулы. И, кончено, нужно выбрать пляж, на котором работают спасатели. Специалисты по защите отдыхающих, как правило, знают, в какое время на горизонте может появиться морской хищник. К примеру, спасатели не рекомендуют плавать в море или океане после захода солнца.

Медузы-убийцы

Эти существа могут быть очень опасны. Есть много видов медуз, которые могут доставить неприятности. Например, оставить ожоги на вашем теле. После такого «поцелуя» вы будете чувствовать дискомфорт и жгучие ощущения. Но иногда такая метка может привести и к смерти.

Самая опасная медуза — это Морская оса. Этот вид водится у побережья Австралии. Их яд способен убить человека за несколько минут.

А при ожоге от обычной медузы необходимо промыть кожу чистой пресной водой, к ране приложите холодный компресс. Через 10-20 минут неприятные ощущения должны закончиться. А вот если вас атаковала тропическая медуза, то берите руки в ноги и бегите в больницу.

Алкоголь

Такие напитки очень опасно пить под палящим солнцем. В состоянии алкогольного опьянения нельзя плавать в принципе. Даже в бассейне. Терапевт и кардиолог Ольга Молчанова рассказала, что спиртное снижает наше восприятие. Нетрезвый человек не в состоянии рассчитать свой запас сил в воде или понять, когда нужно спрятаться в тенек.

Солнце

Одна из самых распространенных проблем на пляже — это перегрев. Солнце может быть безжалостно.

Во-первых, не стоит находиться на пляже с 12 до 15 часов дня. Обычно в это время — самое пекло. Вы наверняка обращали внимание на то, что в отелях с аквапарками именно в этот промежуток отключают водные горки. Дерматовенеролог Павел Ворожейкин рекомендует обзавестись специальными защитными кремами.

Кишечные бактерии

Самая страшная напасть та, которую ты не видишь. Главные правила, которым нужно следовать — это пить воду только из бутылок. А фрукты нужно тщательно промывать под бутилированной или кипяченной водой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом.

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