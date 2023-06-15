В Новосибирске ребенок утонул в бассейне, отдыхая с родителями в сауне

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 102 0

Мальчику было десять лет. По факту случившегося проводится проверка.

В Новосибирске ребенок утонул в бассейне, отдыхая с родителями в сауне

Фото: Telegram / nsksledcom

Читайте нас в: Дзен Новости

Накануне вечером компания взрослых вместе с детьми отправилась отдохнуть в одну из саун Новосибирска. Все весело проводили время и не подозревали о произошедшей рядом трагедии, пока один из взрослых не обнаружил тело десятилетнего мальчика на дне бассейна без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

На место тут же прибыли правоохранительные органы. Специалисты осмотрели место, где произошла трагедия и назначили судмедэкспертизу. Процессуальное решение будет принято после проведения проверки и установления деталей случившегося.

Сотрудники ведомства еще раз напомнили, что нельзя оставлять детей одних вблизи воды без присмотра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вчера в пруду в Петергофе утонули две девочки. Сестры погибли на глазах у родных.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

9:58
Вице-президент VK раскрыла секреты взаимодействия крупного и малого бизнеса
9:58
Скандалы не утихают: почему наследство Градского до сих пор не могут поделить
9:55
В Приморье подростки зверски убили собаку
9:42
Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС
9:35
Легенды уходят рано: умер хоккеист Дмитрий Тарасов
9:27
Без присмотра: как уберечь детей от гибели на воде

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Не встает с постели: Гурцкая ушла в депрессию после смерти мужа
Бегите за лотерейным билетом: как найти на руке редкий знак удачи
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео