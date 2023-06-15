В Новосибирске ребенок утонул в бассейне, отдыхая с родителями в сауне

Накануне вечером компания взрослых вместе с детьми отправилась отдохнуть в одну из саун Новосибирска. Все весело проводили время и не подозревали о произошедшей рядом трагедии, пока один из взрослых не обнаружил тело десятилетнего мальчика на дне бассейна без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

На место тут же прибыли правоохранительные органы. Специалисты осмотрели место, где произошла трагедия и назначили судмедэкспертизу. Процессуальное решение будет принято после проведения проверки и установления деталей случившегося.

Сотрудники ведомства еще раз напомнили, что нельзя оставлять детей одних вблизи воды без присмотра.

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