В Круглом пруду в Петергофе утонули две девочки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 205 0

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

В Круглом пруду в Петергофе утонули две девочки

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Двух школьниц без признаков жизни обнаружили в Петергофе. По данным 78.ru, девочки утонули в Круглом пруду.

Их тела извлекли из воды и направят на экспертизу. По предварительным данным, обе девочки являлись гражданками Таджикистана.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья из четырех человек утонула в озере Кумчозере в Медвежьегорском районе. Трагедия произошла 12 июня, погибли мужчина и женщина и их дети — девочки трех и шести лет, отдыхавшие на озере.

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