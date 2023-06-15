Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Визит стал третьим с сентября 2022 года.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Представители Международного агентства по атомной энергии в сопровождении с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси посетили Запорожскую АЭС. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале атомной электростанции.
Пресс-служба отметила, что это уже третий визит делегации МАГАТЭ на станцию в Запорожской области. В прошлые два раза миссия также прибывала на АЭС во главе с Гросси.
Первый раз они посещали энергетический объект 1 сентября 2022 года. После на станции для мониторинга ситуации остались специалисты агентства. Они периодически сменяются, но МАГАТЭ продолжает присутствовать на объекте.
Рафаэль Гросси.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики продолжают попытки обстреливать АЭС.
Ранее 5-tv.ru писал, что радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме после подрыва Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области, ниже по течению Днепра.
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