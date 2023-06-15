Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Визит стал третьим с сентября 2022 года.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Представители Международного агентства по атомной энергии в сопровождении с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси посетили Запорожскую АЭС. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале атомной электростанции.

Пресс-служба отметила, что это уже третий визит делегации МАГАТЭ на станцию в Запорожской области. В прошлые два раза миссия также прибывала на АЭС во главе с Гросси.

Первый раз они посещали энергетический объект 1 сентября 2022 года. После на станции для мониторинга ситуации остались специалисты агентства. Они периодически сменяются, но МАГАТЭ продолжает присутствовать на объекте.

Рафаэль ГроссиРафаэль Гросси. Фото: Reuters / INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGEN

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики продолжают попытки обстреливать АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме после подрыва Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области, ниже по течению Днепра.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

14:38
«Лукойл» и VK будут развивать технологии для нефтегазового бизнеса
14:36
Соврал в лицо: этот киноляп в советском «Шерлоке Холмсе» замечают единицы
14:29
В Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских Су-27 в ДНР
14:27
«Секс, наркотики, рок-н-ролл»: в чем обвиняют вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна
14:19
КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японии
14:14
Путин: отношения России и Алжира носят стратегический характер

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Быстрый эффект восстановления»: как «стереть» с лица десять лет
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео