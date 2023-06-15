Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Представители Международного агентства по атомной энергии в сопровождении с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси посетили Запорожскую АЭС. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале атомной электростанции.

Пресс-служба отметила, что это уже третий визит делегации МАГАТЭ на станцию в Запорожской области. В прошлые два раза миссия также прибывала на АЭС во главе с Гросси.

Первый раз они посещали энергетический объект 1 сентября 2022 года. После на станции для мониторинга ситуации остались специалисты агентства. Они периодически сменяются, но МАГАТЭ продолжает присутствовать на объекте.

Рафаэль Гросси. Фото: Reuters / INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGEN

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики продолжают попытки обстреливать АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме после подрыва Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области, ниже по течению Днепра.