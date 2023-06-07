ФМБА: повышения радиационного фона на Запорожской АЭС не выявлено

Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме. Мониторинг за ситуацией происходит ежедневно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства РФ.

Опасения специалистов вызвал прорыв Каховской гидроэлектростанции, расположенной в Херсонской области, ниже по течению Днепра. К настоящему моменту, ситуация остается стабильной — повышения радиационного фона зафиксировано не было.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью, в Новой Каховке уровень воды достигает 12 метров. В регионе введен режим ЧС.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, как подрыв Каховской ГЭС влияет на безопасность Запорожской АЭС.