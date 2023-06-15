Несколько стран объединились, чтобы поставлять Украине средства ПВО
Великобритания, Дания, Нидерланды и США будут совместно поставлять Украине средства ПВО
Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Christian Silve
Когда это произойдет?
Несколько стран решили совместно поставлять Украине средства противовоздушной обороны. Об этом говорится в официальном заявлении.
«Эта инициатива позволит доставить сотни зенитных ракет малой и средней дальности и предназначенные для их использования системы, чтобы защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех контрнаступательных операций ближайших месяцев. Поставки техники уже начались и будут завершены в течение нескольких недель», — говорится в сообщении.
До этого стало известно о том, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. В него войдут средства ПВО и борьбы с танками, бронетехника, боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО HIMARS.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США объявили о выделении Украине 40-го пакета военной помощи.
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