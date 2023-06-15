Священник Донбасса: Иван Охлобыстин объяснил, почему его не берут в зону СВО

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 38 0

Актер Иван Охлобыстин заявил, что его заявки на поездку в зону СВО в качестве священника постоянно отклоняют

Священник Донбасса: Иван Охлобыстин объяснил, почему его не берут в зону СВО

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация Покушение на Захара Прилепина

Актер уже трижды предлагал себя послать на линию фронта.

Звезда отечественного кино Иван Охлобыстин неоднократно поддерживал проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Актер рассказал, что лично хотел отправиться на фронт и отдать долг Родине. Артист уже давно изъявляет желание стать священником в Донбассе.

«Я уже трижды предлагал себя послать на линию фронту, но не получил одобрение, думаю, по каким-то весомым причинам. Не разрешили пока поехать», — рассказал артист изданию StarHit.ru.

При этом артист отметил, что его «шумливая» профессия принесла бы больше негодования, чем пользы. В будущем Охлобыстин попробует еще раз подать заявку, но сам себя он «не дерзнет навязывать».

Охлобыстин открыто выражает свою патриотическую позицию и грубо осуждает покинувших страну людей. Под его критику не раз попадались юмористы, политики и актеры. Иван Иванович уверен, что многие из них, например, Дмитрий Назаров, искренне заблуждаются.

Более того, артист много лет дружит с писателем Захаром Прилепиным и сейчас он поддерживают его в непростой период, так как в мае на писателя было совершено покушение — его машину взорвали, подложив самодельную взрывчатку. На данный момент он поддерживает его в восстановлении.

Кроме этого, Охлобыстин признался, что в его сторону также прилетают угрозы, но у него с супругой другие планы.

«Мы с женой договорились так: будем жить долго, счастливо и умрем в один день от одной гранаты», — шутит 56-летний артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Охлобыстин награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

Тема:
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