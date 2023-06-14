Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью» первой степени. Об этом сообщает Telegram-канал «Запорожское Агентство Новостей».

Награду артисту лично вручил губернатор региона Евгений Балицкий. Награждение проходило в рамках Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что Охлобыстин награжден за продвижение положительного имиджа Запорожской области и активную гражданскую позицию и патриотизм. Глава региона также назвал актера настоящим другом Запорожской области.

С начала специальной военной операции по защите Донбасса Иван Охлобыстин публично выражал свою патриотическую позицию и не сомневался в победе России над украинским нацизмом. Он всячески поддерживает бойцов, защищающих Донбасс. Помимо гуманитарной помощи, Охлобыстин однажды послал в зону спецоперации гитару со своим автографом.

«Гойда, песня солдатская!» — так он подписал инструмент.

Ранее 5-tv.ru писал, как Охлобыстин высказался о сбежавших из России звездах.