Иван Охлобыстин награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью»
Награду известный артист получил на Петербургском международном экономическом форуме.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью» первой степени. Об этом сообщает Telegram-канал «Запорожское Агентство Новостей».
Награду артисту лично вручил губернатор региона Евгений Балицкий. Награждение проходило в рамках Петербургского международного экономического форума.
Отмечается, что Охлобыстин награжден за продвижение положительного имиджа Запорожской области и активную гражданскую позицию и патриотизм. Глава региона также назвал актера настоящим другом Запорожской области.
С начала специальной военной операции по защите Донбасса Иван Охлобыстин публично выражал свою патриотическую позицию и не сомневался в победе России над украинским нацизмом. Он всячески поддерживает бойцов, защищающих Донбасс. Помимо гуманитарной помощи, Охлобыстин однажды послал в зону спецоперации гитару со своим автографом.
«Гойда, песня солдатская!» — так он подписал инструмент.
Ранее 5-tv.ru писал, как Охлобыстин высказался о сбежавших из России звездах.
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