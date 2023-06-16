В офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева

В офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялся ряд совещаний по поводу освобождения бывшего боксера Виталия Кличко от должности мэра Киева. О желании президента и других коллег сместить экс-спортсмена стало известно после истории с бомбоубежищем, которое было закрыто во время воздушной тревоги.

По данным источников украинского издания «Страна.ua», в конце недели Зеленский пообещал подготовить проекты решений «и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей». Авторы материала отмечают, что уже четыре года власти Незалежной ищут повод избавиться от Кличко. Якобы на его место уже и претенденты есть — экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор проекта офиса Зеленского «Большая стройка» Юрий Голик и министр стратегической промышленности Александр Камышин.

«Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему», — рассказал изданию информатор.

Собеседник издания полагает, что даже отставка открывает широкие перспективы для Виталия Кличко. Вполне вероятно, может взять на себя роль одного из лидеров оппозиции, хотя в офисе Зеленского задача ставится иная — полностью удалить бывшего боксера с политической арены и «обнулить» карьеру на уровне всей страны.

После инцидента с бомбоубежищем на сайте украинского президента появилась петиция с требованием отстранить от работы мэра Киева. В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела. Некоторые коллеги лично сказали Кличко, что не хотят видеть своим руководителем, а по городам прокатилась волна проверок защитных строений.

Киевский мэр один быть козлом отпущения в сложившейся ситуации не захотел. Напомнил, что девять из десяти глав районов столицы, в том числе он сам, были назначены Зеленским по представлению правительства. Поэтому ответственность за состояние и количество бомбоубежищ он решил разделить с центральной властью и президентской партией.

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