Бомбоубежища ни при чем: как Зеленский воюет с Кличко за еврокредиты

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Обозреватель Старокрымский: Зеленский и Кличко вступили в конфликт за кредиты ЕС

Бомбоубежища ни при чем: как Зеленский воюет с Кличко за еврокредиты

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Мэр Киева, считает журналист, нагло «оседлал» финансовые потоки, на которые претендуют глава Украины и его подручные.

Недавний скандал между командами президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко из-за закрытых и непригодных столичных бомбоубежищ — это лишь повод, на деле «грызня» идет из-за обещанных ЕС кредитов. Об этом заявил обозреватель EADaily Игорь Старокрымский.

Эксперт напомнил, что в декабре 2022 года Брюссель пообещал выделить Киеву 18 миллиардов евро «макрофинансовой помощи». Первые три миллиарда альянс перечислил 17 января 2023-го.

Здесь и возникает «яблоко раздора», отмечает автор, потому что кредиты срочно необходимо «освоить». Тему займов на восстановление «оседлала» Ассоциация городов Украины, которой руководит Кличко.

Однако глава офиса президента Андрей Ермак в 2021 году специально под Зеленского создал аналогичный орган — Конгресс местных и региональных властей. И теперь администрация президента упорно пытается перехватить у ассоциации кредитные потоки, чтобы самим курировать поступление денег из ЕС.

Именно вожделенные европейские миллиарды и есть настоящий камень преткновения между окружением Зеленского и Кличко, убежден Старокрымский. А комиссия кабмина, проверяющая бомбоубежища в Киеве и по всей Украине, это просто инструмент политической борьбы.

Скандал с бомбоубежищами разразился на Украине в конце мая. Тогда жителей Киева не пустили в закрытое на ночь метро, несмотря на продолжительную воздушную тревогу.

Сотрудники слышали, как перепуганные люди стучат в закрытые двери, но игнорировали это. Похожие ситуации произошли и в других городах.

В ночь на 1 июня жители Киева побежали в бомбоубежище, расположенное в поликлинике в Деснянском районе, но оно оказалось закрыто. В результате, как сообщала украинская прокуратура, три человека погибли и еще не менее 15 пострадали.

После этого Кличко обвинили в плохой организации работы бомбоубежищ. Тот, в ответ, возложил ответственность на Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Кличко и Зеленский решили публично поскандалить.

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Бомбоубежища ни при чем: как Зеленский воюет с Кличко за еврокредиты

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