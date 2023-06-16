Анна Калашникова готовится стать мамой во второй раз: «Скоро все осуществится»

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Игорь Рязов
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Анна Калашникова: «Давно мечтаю о втором ребенке, думаю, скоро все осуществится»

Анна Калашникова готовится стать мамой во второй раз: «Скоро все осуществится»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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О переменах в личной жизни модель рассказала во время празднования своего 39-летия. На банкет она пришла в компании возлюбленного.

Модель и певица Анна Калашникова заявила, что готовится выйти замуж и стать мамой во второй раз. Об этом она сообщила на праздновании своего 39-летия.

«В свой день рождения хочу пожелать себе встретить 40-летие через год с кольцом на пальце и дочкой. Давно мечтаю о втором ребенке, думаю, скоро все осуществится, готовлюсь к этому событию», — процитировал знаменитость сайт KP.RU.

Издание уточняет, что свой день рождения Калашникова встретила с 55-летним бизнесменом Валерием Дмитриенко. Он давно в разводе, от прошлого брака у мужчины двое маленьких детей. С Анной предприниматель познакомился на юбилее ныне покойного модельера Вячеслава Зайцева. С тех пор пара не расстается.

«Валера пока ухаживает за мной. Нам интересно вместе», — призналась Калашникова.

По слухам, Дмитриенко балует свою избранницу дорогими подарками. Празднование ее 39-летия тоже оплатил он — только на флористику, на украшение зала мужчина потратил около миллиона рублей.

Калашникова сейчас воспитывает восьмилетнего сына Даниила. Сначала девушка объявила отцом мальчика певца Прохора Шаляпина. Однако ДНК-тесты этого не подтвердили. Позже выяснилось, что знаменитость родила от другого мужчины — тот уже давно уехал жить за границу и в воспитании сына не участвует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Калашникова пожаловалась на боли в сердце.

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