«Не могла встать»: 38-летняя Калашникова пожаловалась на боли в сердце

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 165 0

Актриса Анна Калашникова пожаловалась на боли в сердце

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитость решила незамедлительно отреагировать на сигналы своего организма и готовится к полному обследованию. Есть ли причины переживать?

Актриса Анна Калашникова пожаловалась на проблемы со здоровьем. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, что впервые ощутила на себе сильнейшую сердечную боль в свои 38 лет.

«Я сама недавно ощутила, что такое сердечная боль. Просто не могла встать утром. Думала спина, потом думала еще что-то другое болит. Выпила таблетки от сердца и полегче стало», — прокомментировала она.

По словам актрисы, она уже несколько дней не может обойтись без лекарств. Кроме того ей пришлось прибегнуть к капельницам и уколам для стабилизации состояния. Сейчас она готовится к полному обследованию, чтобы исключить все возможные риски.

«Честно, в моем возрасте впервые в жизни узнала, что такое сердце и где она находится», — отметила она с иронией.

Калашникова добавила, что решила незамедлительно обратиться к медикам после новости о смерти 46-летнего супруга певицы Дианы Гурцкая замглавы МИД РФ Петра Кучеренко. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, сообщения о его скоропостижной кончине подтолкнули ее к более трепетному отношению к своему здоровью.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты новые обстоятельства смерти Кучеренко на борту самолета.

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