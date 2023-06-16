Путин наградил Терешкову орденом Гагарина

Президент России Владимир Путин наградил женщину-космонавта, героя СССР, детутата Госдумы Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. Российский лидер подписал соответствующий указ.

В документе указывается, что награда присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического полета в космос, а также за активную общественную и международную деятельность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после участия в ПМЭФ российский лидер планирует пообщаться с Валентиной Терешковой. Встреча пройдет в Константиновском дворце.