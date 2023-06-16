Песков раскрыл подробности участия Путина в пленарном заседании ПМЭФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 104 0

Песков: модератором пленарного заседания ПМЭФ будет Дмитрий Саймс

Песков раскрыл подробности участия Путина в пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Тема:
ПМЭФ 2023

Что входит в планы российского лидера?

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). О том, что входит в планы российского лидера, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он уточнил, что выступление будет модерировать политолог Дмитрий Саймс.

«На пленарке будет президент РФ Владимир Путин, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, модерировать сессию будет почетный президент National Interest из Вашингтона — Дмитрий Саймс», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ожидается, что президент выступит с объемной речью, в ходе которой даст оценку российской экономике и очертит ее перспективы. Кроме того, Путин поговорит тет-а-тет с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном и осмотрит эмиратский павильон.

После участия в ПМЭФ российский лидер планирует пообщаться с первой женщиной-космонавтом, героем СССР Валентиной Терешковой. Встреча пройдет в Константиновском дворце.

«Очень важная встреча, у них очень теплые отношения, Путин безгранично уважает Валентину Терешкову, сегодня вечером планирует пообщаться», — добавил Песков.

В Петербурге с 14 по 17 июня проходит 26-й по счету экономический форум. Вопреки санкциям и политическому давлению на Москву, прошлогодний опыт показал — ПМЭФ не теряет позиций и остается одной из крупнейших деловых площадок.

Всего запланировано почти полторы сотни мероприятий в рамках главной темы — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ПМЭФ заключили первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в сфере туризма.

Тема:
ПМЭФ 2023
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