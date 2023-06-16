Варшавер раскритиковал Садальского за слухи об уходе Мироновой: «Горе-артист!»

Театральный скандал разгорелся утром 16 июня. Стороны, пусть и относительно интеллигентно, но уже нападают друг на друга.

Народная артистка России Мария Миронова не уходит из театра «Ленком» — сообщивший о ее увольнении актер Станислав Садальский солгал. Об этом 5-tv.ru заявил директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.

«Это очередная ложь горе-артиста Садальского! Она как играла, так и будет играть. Мало того, она пишет, что это грязная ложь. Она! Мы скоро опубликуем ее слова, — и театра, и ее, — что она возмущена этим заявлением. Что она, кроме доброго, ничего не может сказать ни обо мне, ни о театре. Что ей предлагаю я как руководитель постоянно роли», — подчеркнул он.

По словам Варшавера, уход Мироновой из культурного учреждения невозможен из-за имеющихся договоренностей и еще целого ряда других причин.

«Она остается! Как можно терять такую артистку, скажите мне? Красивая, талантливая, чудная — что говорить. <…> Этот горе-артист — я его так называю, фамилию забыл — говорит, что девять лет работал в „Ленкоме“. У нас никогда таких артистов в театре не было. Поэтому и тут ложь», — подытожил Марк Борисович.

Об увольнении Мироновой из «Ленкома» Садальский сообщил утром 16 июня в личном блоге. Актер заявил, что уйти артистку якобы вынудил «горе-директор Варшавер».

По словам Садальского, проработавшая в театре свыше 25 лет знаменитость сама написала заявление, когда ей предложили «уйти на разовые». Он добавил, что сам трудился в театре более девяти лет — правда, не уточнил, в каком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Садальский поздравил с 68-летием бывшую подругу Ларису Удовиченко.