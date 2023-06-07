Инъекции или смена имиджа: раскрыт секрет преображения российских звезд
Дерматолог Мирзоева рассказала о способах преображения звезд из России
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Эксперт считает, что доступность индустрии красоты лишает девушек индивидуальности.
Слава и деньги позволили многим знаменитостям из заурядных личностей превратиться в секс-символов. Ведущий врач-дерматолог и косметолог Зайнаб Мирзоева рассказала на примере ряда звезд, как им удалось это сделать.
Так, есть мнение, что почти все женщины, которые за собой ухаживают, становятся похожи друг на друга — эксперт с этим согласна. Они делают одинаковые брови и макияж, а также увеличивают губы и скулы, теряя индивидуальность.
«Но сейчас, к моей радости и удивлению, мода постепенно поворачивается в сторону естественных, благородных лиц. Есть запрос на натуральность, которую хочется подчеркнуть, а не перечеркнуть», — отметила эксперт в комментарии KP.RU.
Ксения Бородина
Одна из звезд российской сцены, которая в свои 40 лет выглядит великолепно. На ее лице нет переизбытка филеров и заметных следов пластических операций.
Преобразиться ей, объяснила дерматолог, помогли похудение, ринопластика, пластика груди, а также инъекции в губы — и, вероятно, в лицо. Кроме того, телеведущая часто делает уходовые процедуры, чтобы поддерживать оптимальное состояние кожи, передает издание KP.RU.
Ида Галич
Ее недавний выход на публику очень удивил фанатов: знаменитость похудела и сменила имидж. Эксперт считает, что у нее были небольшие инъекции с целью поддержания кожи в хорошем состоянии, которые не портят натуральную красоту.
«Галич не потеряла свою индивидуальность, что очень ценно. Но, как и в случае с Ксенией Бородиной, я заметила напряжение шеи. Если ее расслабить, это даст хороший омолаживающий и профилактический эффект, предотвратив дальнейшее опускание уголков губ. Да, шея имеет к этому непосредственное отношение», — посоветовала специалист.
Настя Ивлеева
Мирзоева отмечает, что лицо Ивлеевой изменилось не сильно: блогер сменила имидж, перекрасила волосы, с годами ушла припухлость щек. У девушки от природы имеются натуральные губы, которые не требуют увеличения.
«Думаю, она придерживается правила — лучше ничего, чем чересчур. Наверняка, посещает уходовые процедуры и, возможно, применяет инъекции ботулотоксина, чтобы избежать ранних морщин», — делится врач.
Эксперт рекомендовала Ивлеевой укрепить овал лица, заметив, что у той присутствует незначительный дефицит объема. С возрастом, по мнению Мирзоевой, он может лишь увеличиться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пластические операции могут состарить лицо человека.
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